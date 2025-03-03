WBAÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¥¸¥ã¡¼¥Ü¥ó¥Æ¥¤¡¦¡È¥¿¥ó¥¯¡É¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤È¡¢1³¬µé²¼¤ÎWBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¥é¥â¥ó¥È¡¦¥í¡¼¥Á¤Î°ìÀï¤Ï¡¢È½Äê¤Î·ë²Ì¥É¥í¡¼¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤Ç6ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤¬30¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢ÀïÀÓ¤ò30¾¡(28KO)1Ê¬¤±¤È¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥í¡¼¥Á¤Ï25¾¡(10KO)1ÇÔ2Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¡¢½øÈ×¤Ï¥í¡¼¥Á¤¬¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é±Ô¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤â¤¦¤È¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÎòÀï¤Î