「姉の娘の可能性がある遺体」を「コンクリート詰めにした」。父親の提案だったと説明していました。無職の飯森憲幸容疑者（41）は、父親が住んでいた大阪・八尾市の集合住宅で、衣装ケースにコンクリート詰めにした遺体を押し入れに遺棄した疑いが持たれています。警察によると、飯森容疑者は「十数年前に預かっていた姉の7歳ぐらいの娘をコンクリート詰めにした」と話しています。その後の取材で、飯森容疑者が逮捕前の任意の調