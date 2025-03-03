家計の味方として人気のカット野菜にも今、値上げの波が押し寄せています。都内のスーパーでは、千切りキャベツが1袋128円で売られていました。キャベツの高値が続き気軽に購入ができなくなる中、東京・練馬区にある「スーパーアキダイ 関町本店」で今人気なのが、割安感のある千切りキャベツです。利用客は「しょっちゅう買っています。便利！一言便利です」「重宝させてもらってます」と話しました。仕入れ量を倍にしても、すぐ