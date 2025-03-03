３日、人民大会堂で開かれた政協第１４期全国委員会第３回会議の記者会見。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月3日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会第3回会議の記者会見が3日、北京の人民大会堂で開かれた。劉結一（りゅう・けついち）報道官が会議は6日間で、4日午後3時（日本時間同4時）に人民大会堂で開幕、10日午前に閉幕すると明らかにした。