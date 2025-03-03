週明け３日の香港マーケットは、主要８３銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比６４．９５ポイント（０．２８％）高の２３００６．２７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２．２６ポイント（０．０３％）高の８４１９．６９ポイントと３日ぶりに小反発した。売買代金は３０１８億９７８０万香港ドルに縮小している（２月２８日は４０６２億６４４０万香港ドル）。中国景況感の改善が好感され