タレントの稲村亜美（29）が1日、インスタグラムを更新。沖縄で開催された『PGM×ACCORDIA チャリティゴルフ』に参加したことを報告した。【動画・写真】「ゴルフも神スイング」超ミニウェア姿で豪快ショットの稲村亜美※2枚目稲村が参加したのは、2月28日のプロアマトーナメント。「第一線で活躍されているプロの方々と各界の著名人の方々がたくさんいて華やかでした」「組み合わせは有村智恵プロと出水田大二郎プロと同じ