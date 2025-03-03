きょう（3月3日）は桃の節句・雛祭りです。真庭市の勝山地区では古い街並みを雛人形が彩る恒例の「勝山のお雛まつり」が行われました。 【写真を見る】「勝山のお雛まつり」商店や民家の玄関などで代々受け継がれてきた雛人形を展示【岡山】 今年で27回目を迎えた「勝山のお雛まつり」です。町並み保存地区を中心に商店や民家の玄関などで代々受け継がれてきた雛人形が展示され、名物の「のれん」とともに華やかに街を彩ります。