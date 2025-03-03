岡山県勝央町の農園の温室で育てている桃の花が満開となりました。授粉作業が最盛期を迎えています。 【写真を見る】「かわいい、甘い桃が取れれば最高」岡山県で唯一の温室桃の花が満開授粉作業が最盛期を迎える【岡山・勝央町】 4月に咲く桃の花が温室の中では満開です。岡山県で唯一、温室で桃を育てている石川さんの農園です。 20度前後の温室には、5品種34本の桃の木が植えられていて、いま授粉作業が最盛期を迎えていま