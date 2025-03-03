バレーボールSVリーグ女子の週末の結果です。 バレーボールSVリーグ女子赤のユニフォーム岡山シーガルズは、おととい(3月1日)、きのうとアウェーでクインシーズ刈谷と対戦。 両日とも敗れ、4連敗となりました。次節は、ホームで首位の大阪マーヴェラスを迎え撃ちます。