静岡県は、藤枝市内の飲食店店が2月25日に提供した弁当を食べた63人が、下痢や嘔吐などを発症し、患者と従業員の便からノロウイルスが検出されたことから、食中毒と断定しました。飲食店に対し、3月3日から当分の間、営業禁止を命じました。63人の中にはサッカーJ2藤枝MYFCの選手、スタッフも含まれているということです。 県によりますと、藤枝市藤岡の飲食店が2月25日に提供した弁当を食べた3グループ130人のうち、