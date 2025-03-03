大手商社、伊藤忠の女子寮が完成しました。各部屋には、大谷翔平選手が愛用する最新のマットレスや高級家電が備え付けられ、共有の冷蔵庫からは1品100円で総菜などを購入できます。伊藤忠は、若手社員は男女とも原則として寮生活で人材育成の場としても活用していく方針です。