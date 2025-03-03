3月に入り、本格的な卒業シーズンを迎える中、一部の大分県立高校では3日卒業式が行われ、卒業生たちが3年間過ごした学び舎をあとにしました。 大分舞鶴高校卒業式 大分市の大分舞鶴高校では、門出の日を迎えた3年生313人が、保護者や在校生に見守られる中、晴れやかな表情で体育館に入場しました。 式では、卒業生一人一人に、加藤寛章校長から卒業証書が手渡されました。 その後、卒業生を代表してラグ