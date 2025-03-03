名実ともに３月相場入りとなった３日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比６２９円高の３万７７８５円と大幅反発。前週末２８日は太陽系の「惑星直列」という稀有な天体イベントと重なったが、くしくも日経平均は暴落しボリンジャーバンドのマイナス３σ（シグマ）の帯の外側へと押し出された。±３σをはみ出るのは０．３％以下と極めて稀である。もっとも、欧州時間からマーケットは立ち直る展開となり、米