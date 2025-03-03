■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3825) リミックス 東証スタンダード (6707) サンケン 東証プライム (3133) 海帆 東証グロース (5535) ミガロＨＤ 東証プライム (3382) セブン＆アイ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2432) ディーエヌエ 東証プライム (4892) サイフューズ 東証グ