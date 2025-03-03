岐阜のおすすめ観光スポット【飛騨・高山エリア】Spot.1【飛騨高山の「古い町並」】江戸の面影を残す、風情ある町並み国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている飛騨高山の「古い町並」（三町伝統的建造物群保存地区、下二之町大新町伝統的建造物群保存地区の2地区で構成）。そのうち、三町伝統的建造物群保存地区は、旧高山城下町の南半分、日枝神社の氏子地域に位置し、狭い通りを挟んで、江戸時代後期〜明治時代にかけて