今年で創設100周年を迎える東京六大学野球連盟は春季リーグの日程を発表した。昨年の春秋リーグを連覇した早大は4月12日に東大と開幕戦を戦う。早大はエースの伊藤樹、田和廉、香西一希、宮城誇南、安田虎汰郎ら充実の投手陣が期待できる。打撃陣が昨年の主軸を担った印出太一、吉納翼の穴を埋められるかが、3連覇への鍵となる。東大はエースの下手投げ右腕・渡辺向輝に注目。父はロッテで「ミスターサブマリン」として活躍