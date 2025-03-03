街なかに井戸が200本！ 名水の里で井戸巡りJR久留里駅久留里の街歩きの起点になる、JR久留里駅からおさんぽスタートしましょう。最初に訪れたいのが駅のすぐ近く、久留里観光交流センター前にある水汲み広場です。水汲み広場ここでは水が途切れることなく噴出し続けています。蛇口の数も多く、遠方から水を汲みに訪れる人も多いそう。上総掘りの井戸掘り櫓（久留里城址資料館）ここで少し、久留里と井戸の歴史をご紹介。久留里が「