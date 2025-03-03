第97回アカデミー賞授賞式が、日本時間3月3日に米ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催！映画の祭典のレッドカーペットを彩ったセレブたちのドレス姿をチェックしよう。【フォト特集】＜第97回アカデミー賞＞豪華セレブがレッドカーペットに登場！本年度のアカデミー賞には、日本から3作品がノミネート。『Black Box Diaries』で、日本作品として初めて長編ドキュメンタリー賞にノミネートされていた伊藤詩織監督は、朱