4月18日公開の劇場版『僕とロボコ』より、メインビジュアルと最新映像を使用した本予告が解禁。anoが歌う「ロりロっきゅんロぼ」が主題歌に決定し、本予告映像内で音源が初解禁された。【動画】anoが「今までにないanoを楽しんでいただけると思う」と語る主題歌「ロりロっきゅんロぼ」入り本予告原作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載中の、累計発行部数150万部突破の宮崎周平による同名の人気コミック。承認欲