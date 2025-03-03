高松工芸高校の卒業式高松市番町 香川県の県立高校では3日から6日にかけて卒業式が行われ、5400人余りが学び舎を巣立ちます。 このうち高松市の高松工芸高校では、3日、コロナ禍以降初めて一切の規制なく卒業式が執り行われました。 式では金子達雄校長が「みなさんの目の前には無限の可能性が広がっています。諦めず何度でも挑戦してください」と言葉を送りました。 卒業生代表の雪森さくらさんは「この先、