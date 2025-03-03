大手メーカー「日本特殊塗料」が石綿非含有とした断熱塗料に基準値超えの石綿が含まれていた問題で、塗料が使われた地下鉄車両を譲渡された群馬県の解体業者と、日特などの和解が東京地裁で成立したことが3日、訴訟記録で分かった。