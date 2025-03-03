スポーツ用品販売のアルペンは、アルペンプライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」より、取り出し部が大きく開き快適に荷物の出し入れが可能な「大きくひらくリュックサック」と、TPU素材を採用し汗や汚れ、匂いを通しづらい「スポーツ巾着」を全国のスポーツデポ、アルペン、公式オンラインストアにて順次発売する。外出を快適にする2種のバッグで人々の春の外出をサポートする。「大きくひらくリュックサック」今回発売する「