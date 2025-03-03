2025Ç¯£³·î£²Æü¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J£±¥ê¡¼¥°Âè£´Àá¤Ç¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤¬±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë¾¡Íø¡££´»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ£³¾¡£±Ê¬¡Ê£¶ÆÀÅÀ¡¦£²¼ºÅÀ¡Ë¤Î¾¡ÅÀ10¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢±ºÏÂÀï¤ÎÆâÍÆ¤¬´°àú¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤ËÁê¼ê¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò¤Û¤ÜÌµ¸ú²½¤·¡¢¼óÈø¤è¤¯£²ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿31Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ê¡¢²¾¤ËÁ°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¡Ê