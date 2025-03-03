阪神OBの中村和臣氏が2月24日、腸閉塞のため、89歳で西宮市内の病院で死去した。阪神球団が発表した。通夜・告別式は近親者のみで執り行われた。喪主は長女・中村浩子さん。中村氏は1954年に熊本工から大阪タイガースに入団。高校の1年後輩が村山実氏らとバッテリーを組んだ山本哲也捕手だった。内野手として入団したが、投手に転向し、57年に1軍初出場を果たし、初勝利を記録。58年は主に中継ぎとして36試合に登板した。61年