妹尾小学校岡山・南区妹尾 岡山市の小学生が、プロバスケットボールB3・トライフープ岡山の選手たちと交流しました。 岡山市立妹尾小学校を訪れたのはトライフープの佐藤大成選手、小池文哉選手、ハッサン・モハメド選手です。 運動や目標に向かって頑張る大切さを子どもたちに伝えようと岡山市が企画したもので、6年生の児童82人が参加しました。 子どもたちは周りを見ながらドリブルする練習