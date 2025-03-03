２月２５日、甘粛簡牘博物館に展示された複製壁画「供養飛天」。（蘭州＝新華社記者／張智敏）【新華社蘭州3月3日】中国甘粛省蘭州市の甘粛簡牘（かんどく）博物館で2月25日、麦積山石窟壁画芸術特別展が開幕し、精緻な壁画の複製品が一般公開された。展覧会では北朝時代の大型経変画「西方浄土変」「睒子本生故事」や、彫刻と絵画を融合した立体感のある表現が特徴的な「薄肉塑飛天」など130点以上を展示している。同