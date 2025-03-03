【新華社フフホト3月3日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市臨河区にある「非遺小鎮」（無形文化遺産の町）で1日、民間芸術家の閆在雲（えん・ざいうん）さんが自作ののこぎり楽器「鋸琴」と民俗楽器「馬頭琴」の弓を使ってモンゴル族の民謡「夢中的額吉（夢の中の母）」を演奏し、多くの観光客から喝采を浴びた。（記者/李雲平）