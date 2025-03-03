かっぱ寿司は、2025年3月1日から5日まで、店内飲食限定で利用できる「みなみ鮪中とろ」「みなみ鮪中とろ塩炙り」「シャリハーフ みなみ鮪中とろ」のうち一種類が何皿でも"ほぼ半額"になるクーポンを、かっぱ寿司公式アプリで配信中です。何皿食べても"ほぼ半額"期間中、アプリ会員向けに配信されるクーポンを会計時に提示すると「みなみ鮪中とろ」「みなみ鮪中とろ塩炙り」「シャリハーフ みなみ鮪中とろ」のうち1種類が、何皿でも