3月8日(土)午前10時30分から11時25分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」■バズるダンスを生み出す神振付師KAITAに密着！BE:FIRSTの「Boom Boom Back」など多くのダンスを振り付けるKAITAさんに密着！King & Princeのダンスレッスンに潜入すると、永瀬廉・郄橋海人と意外な関係が明らかに！さらにSKY-HIが主催するライブの裏側も大公開！BE:FIRSTメンバーなど超人気アーティストた