エディオンは2月28日、ジャパンネクストリテイリングの全株式を取得して子会社化した。●エディオンのリフォーム事業と相乗効果ジャパンネクストリテイリングは現在、「正直屋」のストアブランドを通じて関東・中部・近畿エリアなどを中心に、給湯設備機器の販売を行っている。今回のエディオンによる全株式の取得は、ジャパンネクストリテイリングのCMなどによる知名度の高さや、施工業者とのネットワークを含めたリフォー