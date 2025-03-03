3日の日経225オプション2025年4月限（最終売買日4月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2875枚だった。うちコールの出来高が1685枚と、プットの1190枚を上回った。コールの出来高トップは4万2000円の353枚（3円高25円）。プットの出来高トップは3万7000円の94枚（395円安750円）だった。 コールプット 出来高