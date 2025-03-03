3日の日経225オプション2025年5月限（最終売買日5月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は76枚だった。コールの合計出来高は34枚。コールの出来高トップは4万8000円の11枚（5円）だった。プットのの合計出来高は42枚。プットの出来高トップは3万1250円の11枚（145円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格