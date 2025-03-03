2日に米ロサンゼルスで開催された第97回アカデミー賞授賞式で、映画「名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN」で主演男優賞にノミネートされていた俳優ティモシー・シャラメ（29）が、恋人で米リアリティー番組にも出演する実業家のカイリー・ジェンナー（27）と会場でキスをする様子がキャッチされた。2018年に「君の名前で僕を呼んで」で初めてアカデミー賞主演男優賞にノミネートされたシャラメは、3度目のノミネートで史上最年少での