俳優杉浦太陽（43）、元モーニング娘。の辻希美（37）が3日、インスタグラムを更新。第5子妊娠を発表した。辻はモーニング娘。4期生として活躍後、05年に卒業。俳優杉浦太陽（43）と07年6月に結婚。同年11月に第1子長女で現在はタレントとして活動する希空（17）、10年12月に第2子長男、13年3月に第3子次男、18年12月に第4子三男の出産を発表している。芸能界でも子だくさんのな事例はある。◆主な子だくさん芸能人▽俳優谷原章介