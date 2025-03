韓国発のセルフジェルネイルブランド「ohora(オホーラ)」から、春をテーマにしたディズニーの新作ネイルデザイン「Disney collection - One Day of Spring -」が、3月4日(火)より公式サイトなどで発売される。「Disney collection - One Day of Spring -」3月4日発売 (C)Disney『ohora』は韓国で人気のセルフジェルネイルブランドで、2021年に日本上陸した。フィットしやすくもちが良い「セミキュアジェル」などがある。