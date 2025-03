アメリカのドナルド・トランプ大統領が、自ら立ち上げたSNSのTruth Socialへの投稿で「連邦政府の戦略的な仮想通貨準備金の推進を指示した」と発言したことを受けて、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)、リップル(XRP)、ソラナ(SOL)、カルダノ(ADA)といった仮想通貨が急激に値上がりしました。Donald Trump Names XRP, SOL, ADA, BTC and ETH as Part of U.S. Crypto Reservehttps://www.coindesk.com/policy/2025/03/02/trump