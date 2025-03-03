プロ野球・DeNAはスタジアム内の一部座席について、シーズンを通して企画席種として販売することを発表。3・4月の主催7試合ではこの席種の第一弾企画として「ワンちゃんBOXシート」の抽選販売が行われると明かされました。企画座席があるのは横浜スタジアム内回遊デッキにある「DREAM GATE STAND」。外野スタンド間から横浜スタジアムを見渡せる場所となっており、風の吹き抜けるバックスクリーンの横から臨場感のある観戦が楽しめ