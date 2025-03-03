Åí²°¤Ï2·î15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMOMO¥Õ¥§¥¹¡×¤ò½é³«ºÅ¤·¤¿¡£Âè1²ó¡ÖMOMO¥Õ¥§¥¹¡×¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼·×75¿Í¤¬»²²Ã¡£2·î25ÆüÈ¯Çä¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ÖÍÈ¤²Ç¬¤¬¥¶¥¯¥Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¤¿©¤Ù¤ë¤Í¤®Ìý¡×¤ò´Þ¤à¿©¤Ù¤ë¥é¡¼Ìý¥·¥ê¡¼¥º¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Åí²°¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÅí²°¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Åí²°¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°Æü¤Î14Æü¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¾®½ÐÍºÆó¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖMOMO¥Õ¥§¥¹¡×³«ºÅ¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Â´¶¤È¤·¤ÆÅí²°¤Î²ÁÃÍ¤ÏÀ¤