プロバスケ選手のけいいち（長谷川惠一/39歳）が、まつげサロン経営者のあやか（中野綾香/32歳）をさりげなく気遣い、大型婚活サバイバル番組出身の2人が距離を縮める様子を見せた。【映像】接近する胸元あらわなキャミ姿の綾香＆惠一2月26日、ABEMAオリジナル新作恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』＃2が放送された。自然な気遣いやリーダー性、話しやすさなどに好印象を持つ女性が続出し、モ