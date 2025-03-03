アメリカ映画界の最高峰アカデミー賞の授賞式が行われ、長編ドキュメンタリー賞にパレスチナ人とイスラエル人のジャーナリストの友情を描いた作品が選ばれました。ロサンゼルスで行われたアカデミー賞の授賞式。作品賞には、ニューヨークで暮らすストリップダンサーとロシアの財閥の御曹司との出会いを描いた、ショーン・ベイカー監督の「ANORA アノーラ」が輝きました。日本からは、▼短編ドキュメンタリー賞に山崎エマ監督