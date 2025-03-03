ソフトバンクは、AIで無線アクセスネットワークの性能向上する「AI for RAN」の性能向上に寄与する実証結果を発表した。スペイン・バルセロナで開かれている「MWC Barcelona 2025」でデモが行われる。 「アップリンクチャネル補完」「サウンディング参照信号の予測」「AIを活用したMACスケジューリング」の3つで実証を行い、いずれもRAN性能の向上に寄与することが確認された。 上り速度が20％向上