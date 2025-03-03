打球が直撃したミラーがブルペンで投球を再開した(C)Getty Imagesドジャースのボビー・ミラーが現地時間2月20日（同21日）のカブスとのオープン戦で打球が頭部を直撃して以来、キャンプ地のブルペンで投球を再開している。【動画】171キロの打球が頭部直撃した恐怖の瞬間ミラーが倒れ込むドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、ミラーが「ピッチャーに打球が当たるビデオが流れるたびに、僕はそのビデオを見ることが