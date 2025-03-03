アーバンリサーチ(URBAN RESEARCH)から、大阪名物の“豚まん”で有名な「551 蓬莱」とコラボレーションした限定ユニセックスウェアが登場。2025年4月上旬より、アーバンリサーチ系列の一部店舗ほかにて発売される。豚まんグラフィックのスウェット＆Tシャツ過去にも限定スウェットなどを発表している、アーバンリサーチと「551 蓬莱」のコラボレーション。第3弾となる今回は、新たに描き下ろした豚まんのグラフィックや箱に描かれ