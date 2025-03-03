３日の東京株式市場は主力株をはじめ広範囲に買いが広がり、日経平均株価は６００円を超える上昇で３万７０００円台後半まで水準を切り上げた。 大引けの日経平均株価は前営業日比６２９円９７銭高の３万７７８５円４７銭と急反発。プライム市場の売買高概算は１７億７１８６万株、売買代金概算は４兆１８５８億円。値上がり銘柄数は１４０７、対して値下がり銘柄数は２０２、変わらずは２９銘柄だった。 きょうの東京