記者会見する大分大付属小PTAの池田俊輔会長（中央）ら＝3日午前、大分県庁大分大付属小（大分市）のPTAは3日、雇用していた元事務員が2021〜23年度にかけて、会費など計約910万円を着服していたと発表した。元事務員は不正出金を認め、投資やギャンブルなどに使ったと説明しているという。被害金は3日付で全額弁済された。保護者の意見を踏まえ、刑事告訴に踏み切るかどうか判断する。不正出金したのは、PTA会費約441万円と、