台湾人気女優であり、韓国歌手ク・ジュンヨプの妻である徐熙媛（バービィー・スー）さん（４８）が先月初めに肺炎の後遺症で亡くなった後に触発された遺産分配が事実上まとまったことが分かった。３日、中国時報など台湾メディアは消息筋を引用し、最近徐さんの母親と元夫の汪小菲氏が徐さんの遺産問題に関連した合意過程は非常に平和的だったと報じた。該当の消息筋は現在関連法に基づいて徐さんの遺産分配が行われていると説明し