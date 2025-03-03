日本最南端のアイランドビーチリゾートである小浜島にある「はいむるぶし」が、今夏2025年7月15日にリニューアルオープンする。沖縄本島から南西へ400kmにある八重山諸島の中心に位置する小浜島に位置する本リゾートは、 1979年に開業以来「日本で初めて星空保護区に認定された西表石垣国立公園の美しい自然とマリンアクティビティを存分に満喫できるホテル」として愛されているホテルである。【画像】日本最南端のアイランドビー