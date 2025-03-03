ARグラスの商用試作品 NTTコノキューデバイスとNTT QONOQ(コノキュー)は、3月3日から6日までスペイン・バルセロナで開催されるモバイル関連展示会「MWC Barcelona 2025」のNTTドコモブースに出展。2025年夏以降に発売を予定しているARグラスの商用試作品を参考展示する。 参考展示するARグラスの商用試作品は、日常生活がより快適になるようアシストするメガネ型のデザインとし、今知りたいと思うことや