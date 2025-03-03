宮脇咲良さんがプロデュース･イメージモデルカラコンブランド『MOLAK(モラク)』より、1monthシリーズ新色『Twinkle Brown(トゥインクルブラウン)』、『Pink Bomb(ピンクボム)』を2025年3月10日(月)に発売いたします。どちらも“あまキュン”な瞳になれるカラー展開です。ぜひ、この機会にチェックしてみてください。 大人気1dayシリーズカラコンがマンスリーに 価格:1,760円(税込)/1MONTH 1