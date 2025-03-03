2025年2月 「円安」関連倒産（2月28日現在）2025年2月の「円安」関連倒産は10件（前年同月比100.0％増）で、2022年7月から32カ月連続で発生した。件数が10件台に乗るのは、2024年7月（16件）以来、7カ月ぶり。負債総額は、136億200万円（前年同月比977.8％増）で10.7倍増に急増した。これは、負債10億円以上の倒産が5件（前年同月ゼロ）発生したため。負債総額の100億円超は、2023年5月の1,796億7,500万円以来、21カ月ぶり。